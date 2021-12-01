В мэрии Казани рассказали, как можно бесплатно подключить частный дом к газу

Сроки подключения зависят, прежде всего, от удаленности от газораспределительной инфраструктуры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во-первых, по словам зам руководителя Исполкома города Искандера Гиниятуллина, для этого и земельный участок, и жилое здание на нем должны быть оформлены на одного человека

Жители Казани по программе инициированной президентом России Владимиром Путиным могут в черте города бесплатно подключить свой частный дом к газу – это называется догазификация. Так, соответствующие заявления подали уже 123 собственника, отметил во время своего прямого эфира в инстаграме зам руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

При этом он рассказал, что для догазификации и земельный участок, и жилое здание на нем должны быть оформлены на одного человека. Сроки подключения зависят, прежде всего, от удаленности участка от газораспределительной инфраструктуры.

Так, быстрее всего это удастся сделать с объектами капитального строительства на расстоянии не более 200 метров от уже проложенных газопроводов. При этом мощность газового оборудования в частном доме не должно превышать 7 кубометров в час.

Также, по словам Гиниятуллина, газ будет проводиться и до границ садоводческих товариществ, а внутреннюю разводку и подключение домов сделают за счет СНТ. Для этого нужна заявка от члена товарищества, который является собственником дома и земли под ним.