В Чувашии мошенники представлялись женщинами и обманывали иностранцев

Трое подозреваемых арестованы, двое - оставлены под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Чувашии пришли в квартиру на улице Шумилова в Чебоксарах, думая увидеть в ней запрещенные вещества, но обнаружили ноутбуки, сотовые телефоны, а также множество банковских и сим-карт. Оказалось, что арендовавшие жилье жители Марий Эл выманивали у иностранцев, желающих познакомиться с русскими женщинами, деньги.

- Злоумышленники находили на сайтах знакомств объявления от мужчин и, выдавая себя за девушек, вступали с ними в переписку. Продолжительная интернет-беседа сводилась к тому, что мужчины выражали желание пригласить собеседницу в свою страну для вступления в брак и совместного проживания. При этом джентльмены соглашались оплатить проезд и иные расходы. После поступления средств общение с потерпевшими прекращалось, - рассказывает начальник отдела управления уголовного розыска МВД республики Михаил Игнатьев.

Ранее в полицию поступили три заявления от граждан Китая, которые перечислили мошенникам около трех миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Трех фигурантов арестовали, двух оставили под подпиской о невыезде.