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Происшествия1 декабря 2021 12:46

В Татарстане разъяренный посетитель сотового салона кинул в кассиров принтер за 300 тысяч рублей

Стоявшим за прилавком девушкам удалось увернуться, никто из них не пострадал
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Было установлено, что мужчина устроил этот дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что мужчина устроил этот дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: скриншот с видео

Инцидент произошел в Бугульме. В торговом павильоне посетитель долго выяснял отношения с двумя кассиршами. Что именно вызвало у мужчины ярость, осталось за кадром. Судя по записи камеры видеонаблюдения, установленной в сотовом салоне, посетитель не выдержал и дал волю рукам. А именно - начал кидать в девушек всем чем придется.

В какой-то момент посетитель пнул дверь и вроде бы ушел, но тут же вернулся и снова продолжил метать различные предметы в сотрудников. Последним удавалось уворачиваться. Видимо, это окончательно вывело мужчину из себя и он, взяв с прилавка принтер стоимостью около 300 тысяч рублей, снова попытался попасть в девушек. Тут его тоже постигла неудача и он ушел насовсем.

Работники сотового салона вызвали на место происшествия полицейских. Те, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, смогли установить личность дебошира. Им оказался 28-летний ранее судимый местный житель. Его вскоре задержали. Выяснилось, что дебош он устроил будучи пьяным.

- Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает ОМВД России по Бугульминскому району.