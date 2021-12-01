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Общество1 декабря 2021 13:49

Чувашские автоинпекторы помогли пенсионеру, который потерялся по пути к родственникам

Мужчина решил пешком дойти до другого района, но в сумерках сбился с пути
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Полицейские довезли мужчину до места назначения и передали близким.

Полицейские довезли мужчину до места назначения и передали близким.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Автоинспекторы Александр Васильев и Дмитрий Никитин ехали по дороге в Чебоксарском районе, когда заметили на краю проезжей части пожилого мужчину, который выглядел потерянно. Мужчины остановились и спросили пенсионера, не нужна ли ему помощь. Оказалось, что 70-летний местный житель решил пойти к родственникам в соседний район, но в сумерках сбился с пути.

Полицейские довезли пенсионера до места назначения и передали близким, сообщает МВД по Чувашии.