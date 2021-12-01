Чувашские автоинпекторы помогли пенсионеру, который потерялся по пути к родственникам

Полицейские довезли мужчину до места назначения и передали близким. Фото: Олег УКЛАДОВ

Автоинспекторы Александр Васильев и Дмитрий Никитин ехали по дороге в Чебоксарском районе, когда заметили на краю проезжей части пожилого мужчину, который выглядел потерянно. Мужчины остановились и спросили пенсионера, не нужна ли ему помощь. Оказалось, что 70-летний местный житель решил пойти к родственникам в соседний район, но в сумерках сбился с пути.

Полицейские довезли пенсионера до места назначения и передали близким, сообщает МВД по Чувашии.