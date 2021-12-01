Минздрав Татарстана обозначили два варианта развития пандемии COVID-19

Вероятно, в дальнейшем будет создано новое масштабное направление медицинской службы для борьбы с постковидными осложнениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Минздраве Татарстана дали прогноз относительно дальнейшего развития пандемии. В настоящее время специалистами рассматриваются два варианта: течение COVID-19 по типу испанки (у вируса было три волны, после которых он отступил) и дальнейшее существование инфекции.

В ходе прямого эфира в соцсетях замглавы ведомства Владимир Жаворонков заявил, что итог пандемии зависит от процесса мутации коронавируса. Однако нынешнее положение дел склоняет их ко второму варианту.

Жаворонков заметил, что в Сингапуре уже признали факт постоянного существования COVID-19 и невозможности от него избавиться. Теперь в стране модифицируют медслужбу.

В Минздраве республики напоминают о необходимости вакцинации. Вероятно, в дальнейшем в регионе будет создано новое масштабное направление медицинской службы для борьбы с постковидными осложнениями.