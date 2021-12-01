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Происшествия1 декабря 2021 11:31

В результате массового ДТП в Новочебоксарске погибли два человека

Легковушка, в которой они находились, перевернулась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Около 7 часов утра в среду, 1 декабря, на мосту автодороги «Вятка» в Новочебоксарске столкнулись автомобили «Лада Веста», Volkswagen, Hyundai и Renault. В результате ДТП отечественная легковушка опрокинулась, а двое находящихся в ней мужчин скончались на месте.

Еще один человек из «Лады» и пассажирка Hyundai с места происшествия были госпитализированы.

- Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Фото: пресс-служба МВД Чувашии