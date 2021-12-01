15 декабря в Казань прибудет сказочный поезд с Дедом Морозом

На станции Казани поезд будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Фото: Николай ХИЖНЯК

Передвижная резиденция Деда Мороза отправляется в путешествие по России. Специально оформленный поезд отправится в путь из Великого Устюга 5 декабря. В Казань он прибудет 15 числа в 9:25.

Днем на вокзале будут проходить праздничные мероприятия. В дальнейший путь новогодний волшебник отправиться в 19:00, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В общей сложности праздничный состав будет находиться в пути 40 дней. За это время он проедет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В резиденцию Кыш Бабая будут впускать лишь по QR-коду

Непривитых посетителей угостят блинами и пригласят к фотозоне, но к новогоднему волшебнику не пустят (подробности)