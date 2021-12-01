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Общество1 декабря 2021 12:23

15 декабря в Казань прибудет сказочный поезд с Дедом Морозом

Всего же новогодний волшебник посетит 36 городов России
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На станции Казани поезд будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия.

На станции Казани поезд будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Передвижная резиденция Деда Мороза отправляется в путешествие по России. Специально оформленный поезд отправится в путь из Великого Устюга 5 декабря. В Казань он прибудет 15 числа в 9:25.

Днем на вокзале будут проходить праздничные мероприятия. В дальнейший путь новогодний волшебник отправиться в 19:00, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

В общей сложности праздничный состав будет находиться в пути 40 дней. За это время он проедет более 13 тысяч километров и посетит 36 городов страны.

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