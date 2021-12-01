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Общество1 декабря 2021 11:20

Расчистка реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле потребует 43,3 миллионов рублей

Соответствующие работы будут проводиться с 2023 по 2025 годы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Проект уже получил положительно заключение.

Проект уже получил положительно заключение.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Проект по расчистке русла реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле получил положительно заключение. Стоимость его реализации составит около 43,3 миллиона рублей.

Планируется очистить участок площадью 3,5 гектара и длинной более 1,1 километра. Со дна реки достанут чуть больше 50 кубических метров отложений. Соответствующе работы будут проводиться с 2023 по 2025 годы.

Очистка реки улучшит условия жизни около шести тысяч человек, обещают в Минприроды Марий Эл.