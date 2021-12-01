Суд оставил в СИЗО обвиняемых в краже 15 миллионов рублей из элитного отдела СКР по Татарстану

Такое решение объясняется тем, что пятого фигуранта уголовного дела, равно как части похищенных денег пока не нашли. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вахитовский районный суд Казани оставил под арестом следователя-криминалиста Марата Шакирова и его подельника Никиты Елинсона, обвиняемых в краже 15 миллионов рублей, до 4 февраля. Такое решение объясняется тем, что пятого фигуранта уголовного дела, равно как части похищенных денег пока не нашли.

Напомним, преступление произошло октября. Ночью из отдела СКР по Татарстану по расследованию особо важных дел в сфере экономики были похищены 15 миллионов рублей, которые хранились в сейфе в качестве вещественных доказательств, а также часть материалов по уголовному делу одного из известных в Татарстане бизнесменов. Злоумышленники закрасили объективы камер видеонаблюдения краской из баллончика. Пробрались на второй этаж здания без охраны, зашли в определенный кабинет и обчистили его.

Трое подозреваемых были задержаны в Альметьевске.