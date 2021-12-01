В Минздраве Татарстана рассказали, что QR-коды в республике иностранцам выдавать не будут

В республике они не могут сейчас передвигаться на общественном транспорте, посещать кафе и рестораны, а также зайти в торговые центры. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане иностранцам не выдается QR-код о вакцинации от COVID-19, причем даже временный, рассказал во время прямого эфира в Инстаграме замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

Поэтому эти граждане не могут сейчас передвигаться на общественном транспорте региона, посещать кафе и рестораны, а также зайти в другое учреждение, где требуется предъявить сертификат о прививке, в том числе и в торговые центры.

Но ограничения по QR-кодам в Татарстане имеют также и военнослужащие. Он у них, в отличие от простых жителей республики, действителен не год с момента второй прививки вакцины от коронавируса, а всего полгода.

Как пояснил Жаворонков, это связано с тем, что военнослужащих прививают в медслужбе, которая относится к Минобороны России, поэтому дальнейшие сведения о их вакцинации отсутствую в реестре Минздрава.

К слову, получить QR-код военнослужащие, получившие две прививки от коронавируса, могут в поликлинике по месту своего жительства. Для этого им нужно предъявить там соответствующую справку.