На Соборной площади Ульяновска началась установка центральной елки

Работы планируют завершить до конца дня. Фото: ulmeria.ru

В среду, 1 декабря, в Ульяновске приступили к установке главной новогодней елки. Новогодняя красавица высотой 20 метров расположится на Соборной площади. Работы по ее монтажу планируется завершить до конца дня.

Далее внутри елки будет смонтирована праздничная иллюминация. Дерево также украсят новогодними шарами. Так, к концу текущей недели в городе появится один из главных символов Нового года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Официальное открытие главной областной и городской елки состоится 24 декабря.