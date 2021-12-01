Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 10:47

На Соборной площади Ульяновска началась установка центральной елки

Ее открытие состоится 24 декабря
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы планируют завершить до конца дня. Фото: ulmeria.ru

Работы планируют завершить до конца дня. Фото: ulmeria.ru

В среду, 1 декабря, в Ульяновске приступили к установке главной новогодней елки. Новогодняя красавица высотой 20 метров расположится на Соборной площади. Работы по ее монтажу планируется завершить до конца дня.

Далее внутри елки будет смонтирована праздничная иллюминация. Дерево также украсят новогодними шарами. Так, к концу текущей недели в городе появится один из главных символов Нового года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Официальное открытие главной областной и городской елки состоится 24 декабря.