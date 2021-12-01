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Здоровье1 декабря 2021 9:50

В Татарстане COVID-19 заразились еще 235 человек

Три случая завозные, остальные – контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 71 инфицированному.

Госпитализация накануне потребовалась 71 инфицированному.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 декабря в Татарстане выявлено 38 288 случаев COVID-19, в том числе 235 – за минувшие сутки. Большинство последних зараженных – жители Казани (107 человек), Зеленодольского района (34) и Набережных Челнов (25). Госпитализация накануне потребовалась 71 больному, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 31 736 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 255 – скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 047 692 человека, второй – 1 550 698.