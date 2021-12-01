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Общество1 декабря 2021 10:00

В Лаишевском районе планируется строительство межуниверситетского кампуса

По предварительным данным, на реализацию проекта понадобиться около 50-60 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Идея возведения объекта находится в стадии разработки и обсуждения концепции.

Идея возведения объекта находится в стадии разработки и обсуждения концепции.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В будущем «умном» городе «Смарт Сити» в Лаишевском районе планируется строительства межуниверситетского кампуса, в котором смогут жить студенты всех учебных учреждений Казани. Об этом со ссылкой на завкафедрой градостроительства КГАСУ Александра Дембича сообщает «Реальное время».

Идея возведения объекта находится в стадии разработки и обсуждения концепции. По предварительным данным, на реализацию проекта понадобиться около 50-60 миллиардов рублей.