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Общество1 декабря 2021 11:05

В Йошкар-Оле для возведения магистрали переносят надземную тепловую сеть

Дорога соединит улицы Кирова и Строителей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время рабочие монтируют трубопровод. Фото: i-ola.ru

В настоящее время рабочие монтируют трубопровод. Фото: i-ola.ru

В Йошкар-Оле идет работа по переносу надземной тепловой сети, находящейся в зоне строительства магистральной дороги. Такое решение было принято, чтобы избежать в дальнейшем препятствий движению крупногабаритных машин.

Дорога расположена выше грунта, из-за чего компенсатор тепловой сети будет мешать некоторых видам транспорта свободно курсировать.

Новая сеть будет сделана из предызолированных труб, 30 метров из которых останется над землей, 40 метров - под землей.

В настоящее время рабочие монтируют трубопровод. В ближайшее время трубы переключат со старой тепловой сети на новую. Работы намерены завершить к 10 декабря.