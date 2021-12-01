В Йошкар-Оле для возведения магистрали переносят надземную тепловую сеть

В настоящее время рабочие монтируют трубопровод. Фото: i-ola.ru
В Йошкар-Оле идет работа по переносу надземной тепловой сети, находящейся в зоне строительства магистральной дороги. Такое решение было принято, чтобы избежать в дальнейшем препятствий движению крупногабаритных машин.
Дорога расположена выше грунта, из-за чего компенсатор тепловой сети будет мешать некоторых видам транспорта свободно курсировать.
Новая сеть будет сделана из предызолированных труб, 30 метров из которых останется над землей, 40 метров - под землей.
В настоящее время рабочие монтируют трубопровод. В ближайшее время трубы переключат со старой тепловой сети на новую. Работы намерены завершить к 10 декабря.