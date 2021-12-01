После смертельного ДТП под Елабугой возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с припаркованной фурой. Фото: прокуратура Татарстана

После ДТП с участием вахтового автобуса и фуры на девятом километре автодороги «Елабуга-Гари-Абалач» возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения».

Напомним, в результате аварии погиб один человек, пострадал - 21. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с припаркованной фурой.

«Глава Следственного комитета поручил в рамках расследования установить все обстоятельства, приведшие к аварии, и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.