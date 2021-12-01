Для уборки снега на Горьковской железной дороге в Татарстане подготовили 14 машин

Все важнейшие железнодорожные узлы в регионе обеспечены снегоуборочной и снегоочистительной техникой. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане закончился подготовительный период снегоуборочных машин к работе на железной дороге зимой. Все важнейшие железнодорожные узлы в регионе обеспечены снегоуборочной и снегоочистительной техникой.

Так, пути Горьковской железной дороги будут расчищать 14 единиц техники: семь снегоуборочных машины, три снегоочистителя труг-снегоочиститель и 3 путевые пневмоочистительные машины, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.