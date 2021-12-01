За месяц в общественном транспорте Казани выявили более 11 тысяч пассажиров без масок

За месяц ревизоры проверили 8638 единиц общественного транспорта на 184 точках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре в Казани ревизоры проверили 8638 единиц общественного транспорта на 184 точках. За это время было выявлено более 11 тысяч пассажиров без масок. Большинство из них надевали средства индивидуальной защиты после замечания, но 149 человек все же попросили покинуть салон.

Заметим, что в городе продолжается работа и по проверке в общественном транспорте QR-кодов. Во вторник, 30 ноября, в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро был выявлен 101 нарушитель.