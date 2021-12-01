В Ульяновске на 2-ом переулке Мира запретят остановку транспорта

Изменения начнут действовать с 22 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 декабря в Ульяновске будет запрещена остановка транспортных средств во 2-м переулке Мира. Запрет вводится на участке дороги от дома №13 на 2-м переулке Мира до 1-го переулка Мира.

На указанном промежутке установят соответствующие дорожные знаки. Власти города пришли к такому решению, чтобы повысить безопасность дорожного движения, исключить заторы, а также обеспечить механизированную уборку и содержание данного участка дороги.