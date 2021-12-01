Автоцистерны будут выезжать согласно поступающим в МУП "Водоканал" заявкам. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В пятницу, 3 декабря, ряд домов Авиастроительного района Казани почти на сутки останется без воды. Все дело в проведении работ по подключению водопровода. Так, с 9:00 3 числа до 6:00 4 числа воды не будет в доме №19в на улице Ленинградская, домах №№37б, 41, 37 стр. и 39а на улице Максимова и доме №10 на улице Чапаева.

Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7(843)231-62-60.