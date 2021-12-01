Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 7:24

Организации Йошкар-Олы начнут проверять на предмет вакцинации сотрудников от COVID-19

С 1 декабря у работников должны быть обе прививки от вируса
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудников без прививок отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Сотрудников без прививок отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со 2 декабря в Йошкар-Оле начинаются проверки организаций и предприятий на предмет вакцинации сотрудников от COVID-19. К началу зиму работники должны были получить оба компонента вакцины или быть временно отстранены от должностей без сохранения зарплаты.

Ранее в республике была введена обязательная вакцинация, в частности, работников сферы услуг, социальной защиты, транспорта, общепита, ЖКХ и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба администрации города.