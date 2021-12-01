В аэропорту Казани вернут курительную кабину

Кабину установят на втором этаже, в зале ожидания вылета международных рейсов. Фото: скриншот

В международном аэропорту Казани вновь появится кабина для курения. Согласно тендеру на сайте госзакупок, на эти цели будет потрачено порядка 869,2 тысячи рублей.

Кабину установят на втором этаже в зале ожидания вылета международных рейсов. Она будет изготовлена из зеркального стекла, накрытого алюминиевыми композитными панелями или их аналогами.

В кабину смогут одновременно зайти не более 12 человек. Комната будет оснащена системой фильтрации, функционирующей в особом режиме очистки воздуха как во время курения посетителей, так и еще 10 минут после этого.