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Общество1 декабря 2021 5:24

В Набережных Челнах ученики испортили туалеты новой гимназии за 1,5 миллиарда рублей

Образовательное учреждение открылось летом текущего года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Всего за три месяца кабинки в мужских туалетах разрисовали и испортили нецензурными надписями

Всего за три месяца кабинки в мужских туалетах разрисовали и испортили нецензурными надписями

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах руководство гимназии №14 крайне возмущено поведением своих учеников. Образовательное учреждение работает только четвертый месяц после официального открытия, в дети уже разрисовали и исписали нецензурными надписями мужские туалеты.

Напомним, гимназия расположена в Замелекесье. Ее строительство обошлось бюджету республики в 1,5 миллиарда рублей. Руководство учреждения опасается дальнейших действий школьников и просит родителей регулярно проводить воспитательные беседы с ними, сообщает Chelny-biz.ru.