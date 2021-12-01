В Набережных Челнах ученики испортили туалеты новой гимназии за 1,5 миллиарда рублей

Всего за три месяца кабинки в мужских туалетах разрисовали и испортили нецензурными надписями Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах руководство гимназии №14 крайне возмущено поведением своих учеников. Образовательное учреждение работает только четвертый месяц после официального открытия, в дети уже разрисовали и исписали нецензурными надписями мужские туалеты.

Напомним, гимназия расположена в Замелекесье. Ее строительство обошлось бюджету республики в 1,5 миллиарда рублей. Руководство учреждения опасается дальнейших действий школьников и просит родителей регулярно проводить воспитательные беседы с ними, сообщает Chelny-biz.ru.