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Общество1 декабря 2021 4:52

Семь домов в Казани подтопило из-за дождя

Власти города решают вопрос с закрытием кровли
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Подрядчики возместят причиненный ущерб.

Подрядчики возместят причиненный ущерб.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани во время сильного дождя со снегом подтопило семь домов. В городском комитете ЖКХ заявили, что это произошло из-за подрядных организаций, вовремя не заменивших кровлю. Ранее подрядчиков неоднократно предупреждали и наказывали санкциями.

В исполкоме столицы Татарстана заверили, что ответственные возместят причиненный от подтопления квартир и подъездов ущерб. Сейчас же для закрытия кровли привлекаются дополнительные люди и управляющие организации.

Напомним, в Казани также из-за плохой погоды сломались 22 светофора. На улице Бутлерова от ветра обрушились строительные леса.