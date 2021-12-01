Семь домов в Казани подтопило из-за дождя

Подрядчики возместят причиненный ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани во время сильного дождя со снегом подтопило семь домов. В городском комитете ЖКХ заявили, что это произошло из-за подрядных организаций, вовремя не заменивших кровлю. Ранее подрядчиков неоднократно предупреждали и наказывали санкциями.

В исполкоме столицы Татарстана заверили, что ответственные возместят причиненный от подтопления квартир и подъездов ущерб. Сейчас же для закрытия кровли привлекаются дополнительные люди и управляющие организации.

Напомним, в Казани также из-за плохой погоды сломались 22 светофора. На улице Бутлерова от ветра обрушились строительные леса.