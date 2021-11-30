В 2022 году артисты будут преподавать ряду казанских школьников ораторское искусство

Занятия будут проходить в рамках программы «Сойлэ» («Рассказывай» - ред.). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что в 2022 году в Казани продолжит работать проект «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» («В движении – жизнь» - ред.) и запустится новый – «Сойлэ» («Рассказывай» - ред.). В рамках последнего к школьникам будут приезжать профессиональные артисты и давать уроки ораторского мастерства, заявила замруководителя Исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Напомним, проект «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» представляет собой серию открытых хореографических и спортивных занятий на татарском языке.