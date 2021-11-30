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Общество30 ноября 2021 16:37

В 2022 году артисты будут преподавать ряду казанских школьников ораторское искусство

Соответствующий проект будет организован в 20 учебных учреждениях города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Занятия будут проходить в рамках программы «Сойлэ» («Рассказывай» - ред.).

Занятия будут проходить в рамках программы «Сойлэ» («Рассказывай» - ред.).

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что в 2022 году в Казани продолжит работать проект «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» («В движении – жизнь» - ред.) и запустится новый – «Сойлэ» («Рассказывай» - ред.). В рамках последнего к школьникам будут приезжать профессиональные артисты и давать уроки ораторского мастерства, заявила замруководителя Исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Напомним, проект «Хэрэкэттэ – бэрэкэт» представляет собой серию открытых хореографических и спортивных занятий на татарском языке.