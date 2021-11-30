В Татарстане с каждым годом растет число детей-инвалидов

По последним данным, в республике проживают 275 тысяч инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным, в Татарстане проживают 275 тысяч инвалидов, что составляет 7% от общего числа местных жителей. При этом число взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом уменьшается, тогда как число детей с ОВЗ – растет, заявила журналистам глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По словам сотрудника Главного бюро меди-социальной экспертизы региона Ригеля Низама, у детей-инвалидов чаще всего встречают психологические проблемы, болезни нервной системы и врожденные аномалии. Причины взрослой инвалидности, в свою очередь, чаще всего в онкологических заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения и костно-мышечного аппарата.