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Общество30 ноября 2021 15:25

В Татарстане с каждым годом растет число детей-инвалидов

Количество взрослых с ограниченными возможностями здоровья, в свою очередь, напротив - снижается
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По последним данным, в республике проживают 275 тысяч инвалидов.

По последним данным, в республике проживают 275 тысяч инвалидов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным, в Татарстане проживают 275 тысяч инвалидов, что составляет 7% от общего числа местных жителей. При этом число взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом уменьшается, тогда как число детей с ОВЗ – растет, заявила журналистам глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По словам сотрудника Главного бюро меди-социальной экспертизы региона Ригеля Низама, у детей-инвалидов чаще всего встречают психологические проблемы, болезни нервной системы и врожденные аномалии. Причины взрослой инвалидности, в свою очередь, чаще всего в онкологических заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения и костно-мышечного аппарата.