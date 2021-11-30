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Общество30 ноября 2021 15:02

В Казани временно ограничат движение транспорта на перекрестке Фучика-Завойского

Все дело в выносе газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Первый участок будет закрыт до 12 декабря.

Первый участок будет закрыт до 12 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Казани будет временно ограничено движение транспорта на пересечении улиц Фучика и Завойского. Так, до 12 декабря закрыт будет поворот на Завойского для движения в сторону проспекта Победы, с 13 по 26 декабря – середина проезжай части по улице Фучика (не доезжая до улицы Завойского), а с 5 по 18 января 2022 года – участок по улице Фучика после поворота с Завойского для движения на Ломжинскую.

Причина перекрытия дорог – проведение работ по выносу газопровода из зоны строительства первого участка второй линии метро.