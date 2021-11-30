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Общество30 ноября 2021 12:33

Казанцы готовы потратить на празднование Нового года 18,4 тысячи рублей

Это больше, чем было в прошлые годы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Бюджет на встречу Нового года заранее планируют 35% россиян.

Бюджет на встречу Нового года заранее планируют 35% россиян.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что среднестатистических житель Казани собирается потратить на празднование Нового года порядка 18,4 тысячи рублей без учета расходов на покупку подарков. Эта сумма на 900 рублей больше той, что была в 2020 году и на 400 рублей больше той, что была в 2019, замечают аналитики SuperJob.

Отмечается, что бюджет на встречу Нового года планируют 35% россиян. Причем молодежь в 1,5 раза чаще взрослых заранее определяет лимит расходов на праздники.