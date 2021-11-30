В Пестрецах мужчина предложил девушке подвезти ее, а сам ограбил

Потерпевшая узнала в задержанном своего обидчика. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летнего жителя села Новое Шигалеево подозревают в грабеже. По версии полицейских, он подъехал к одной из остановок общественного транспорта в Пестрецах, где предложил незнакомой девушке подвезти ее. Когда она согласилась, мужчина выехал за пределы населенного пункта, брызнул в лицо пассажирке из аэрозольного баллончика, а после того, как та уснула, начал ее раздевать.

- Она (потерпевшая – ред.) смогла вырваться и убежать. Испугавшись, водитель с места преступления скрылся, забрав вещи потерпевшей с собой. Девушка оценила ущерб в 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Потерпевшая узнала в задержанном своего обидчика.

- Молодому человеку было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, от которого он отказался. В связи с этим, в отношении него был составлен административный материал, мировым судом Пестречинского района избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток, - добавляют правоохранители.

Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».