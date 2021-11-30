В Татарстане парни пытались отправить в колонию телефоны при помощи квадрокоптера

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану

Двое 21-летних жителей Набережных Челнов пытались доставить в исправительную колонию №10 четырех сотовых телефона и две сим-карты. Парни хотели переправить запрещенные предметы через ограждение при помощи квадрокоптера.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану

После, сотрудниками УФСИН РФ по Татарстану были задержаны еще трое молодых людей в возрасте о 19 до 26 лет. У них было обнаружено и изъято уже пять сим-карт, два телефона и два зарядных устройства к ним.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Татарстану

- За 9 месяцев 2021 года при попытке доставки в исправительные учреждения региона были изъяты 75 сотовых телефонов и 61,49 грамма наркотических средств. За попытку доставки запрещенных предметов были задержаны 25 граждан, которые были привлечены к ответственности, - замечают в пресс-службе управления.