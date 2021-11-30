Перепись населения он-лайн прошли около 17% жителей Татарстана

Предварительные итоги переписи населения будут известны в январе 2022 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Всероссийскую перепись населения при помощи сайта Госуслуг прошли, по предварительным данным, 17% жителей Татарстана. По этому показателю республика находится в числе лидеров среди регионов России, но в Татарстанстате рассчитывали на больший показатель, заявила журналистам глава ведомства Наталья Гатауллина.

Напомним, предварительные итоги переписи населения будут известны в январе 2022 года.