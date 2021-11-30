Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 11:41

Перепись населения он-лайн прошли около 17% жителей Татарстана

Организаторы рассчитывали на больший показатель
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предварительные итоги переписи населения будут известны в январе 2022 года.

Предварительные итоги переписи населения будут известны в январе 2022 года.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Всероссийскую перепись населения при помощи сайта Госуслуг прошли, по предварительным данным, 17% жителей Татарстана. По этому показателю республика находится в числе лидеров среди регионов России, но в Татарстанстате рассчитывали на больший показатель, заявила журналистам глава ведомства Наталья Гатауллина.

Напомним, предварительные итоги переписи населения будут известны в январе 2022 года.