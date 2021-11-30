В Чебоксарах эвакуировали сразу несколько школ

В администрации города о произошедшем не слышали, в МВД Чувашии ситуацию не комментируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем во вторник, 30 ноября, в Чебоксарах эвакуировали сразу несколько учебных учреждений: гимназию №5, школы №№29, 31, 41, 47 и 62. Со слов родителей учащихся, администрациям поступили анонимные сообщения с угрозами, после которых детей было решено вывести на улицу. В администрации города о произошедшем не слышали, в МВД Чувашии ситуацию не комментируют.

Тем временем, в соцестях публикуются кадры того, как дети без верхней одежды выходят из здания школы и отходят от нее на безопасное расстояние.

«КП-Казань» направила запрос в Управление образования Чебоксар.