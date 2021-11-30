В метро Москвы начал курсировать поезд с иллюстрациями Казани

Предполагается, что он сможет вдохновить пассажиров на путешествия по стране. Фото: пресс-служба Ростуризма

В Москве по Сокольнической ветке метро запустили брендированный туристический поезд. Вагоны украшены снимками 20 достопримечательностей из 19 регионов России, в том числе Татарстана. Предполагается, что они смогут вдохновить пассажиров на путешествия по стране, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, в вагонах можно увидеть фотографии плато Лаго-Наки в Адыгее, озера Байкал в Иркутской области, достопримечательностей Казани, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Кабардино-Балкарии и Мурманской области. Помимо этого, в них есть информация о культурных, гастрономических особенностях того или иного объекта.

Поезд будет курсировать до 29 мая 2022 года.