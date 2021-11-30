Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 ноября 2021 9:02

За сутки COVID-19 подтвердился у 242 татарстанцев

Четыре случая завозные, остальные - контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Госпитализация накануне потребовалась 82 больным.

Госпитализация накануне потребовалась 82 больным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на вторник, 30 ноября, в Татарстане выявлено 38 053 случая COVID-19, 242 из которых – за минувшие сутки. Большинство из последних зараженных – жители Казани (117 человек), Набережных Челнов (34) и Нижнекамского района (12). Госпитализация накануне потребовалась 82 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 31 454 ранее инфицированных местных жителя выздоровели, 1 248 – скончались. Первый компонент вакцины от коронавируса в регионе сделали 2 031 392, второй – 1 549 548.