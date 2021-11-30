За утро в электротранспорте Казани выявили 11 человек без QR-кодов

Семь нарушителей выявили в трамваях и троллейбусах, четверых – в метро. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром во вторник, 30 ноября, в электротранспорт Казани не пустили 11 пассажиров без QR-кодов. Семь нарушителей выявили в трамваях и троллейбусах, четверых – в метро. Полицию вызывать не пришлось.

- Вместе с тем, в общественном транспорте продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Убедительно просим пассажиров надевать средства индивидуальной защиты в салонах трамваев, троллейбусах и поездах метро. Только за прошедший день в метрополитене было выявлено более 200 человек без масок, - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, общественным транспортом в Татарстане могут пользоваться только люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. С недавних пор временные QR-коды в поликлиниках республики начали выдавать после получения человеком первого компонента вакцины от вируса.

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