Состоялась встреча члена Совета Федерации Николая Владимирова и исполнительного директора Чувашской энергосбытовй компании Дмитрия Константинова

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Исполнительный директор Чувашской энергосбытовой компании (группа компаний Трансэнергопром) Дмитрий Константинов провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николаем Владимировым.

На совещании в ЧЭСК Дмитрий Константинов рассказал о предварительных итогах исполнения комплексной инвестиционной программы по реализации ФЗ 522 по замене приборов учета. На эти цели Чувашская энергосбытовая компания направила более 35 миллионов рублей. В 2022 году планируется выделить свыше 45 млн. рублей. За 2020-2021 годы уже установлено порядка 6000 новых счетчиков. Замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно. В новых многоквартирных домах их установят в рамках процедуры технологического присоединения.

С 1 января 2022 года вступают в силу требования, предусматривающие обязательную установку «умных» приборов учета. Эти счетчики позволяют онлайн видеть показания потребления электроэнергии. Как отметил Дмитрий Константинов, данные с таких устройств автоматически поступают в интеллектуальную систему учета, где будут обработаны и сохранятся в архиве для дальнейшего использования при расчетах. Таким образом, потребителю не нужно будет снимать показания и передавать их в сбытовые компании. Используя свой «Личный кабинет клиента», они смогут анализировать данные и отслеживать качество поставляемой электроэнергии.

Дмитрий Константинов также обозначил ряд вопросов, требующих доработки, в том числе в части учёта реактивной энергии и качестве каналов передачи данных.

- Эти и другие проблемные вопросы, по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, будут проработаны в соответствующих комитетах. Результаты будут доведены до профильных министерств и ведомств в виде соответствующих предложений, - заверил Николай Владимиров.

Материал Александровой Людмилы Александровны пресс-секретаря АО «Чувашская энергосбытовая компания»