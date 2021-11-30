В Тукаевском районе построят «Лыжный парк»

Лыжная трасса расположится на территории парка Нарат Елга в селе Нижний Суык-Су. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тукаевском районе создадут лыжную трассу протяженностью три километра. Она расположится на территории парка Нарат Елга в селе Нижний Суык-Су и будет иметь площадь в 14 гектаров, сообщает портал Chelny-biz.ru.

Проект под названием «Лыжный парк» реализуется местными активистами, которые привлекли в него предпринимателей, фермеров и депутатов. В настоящее время территория под трассу приведена в порядок, освобождена от деревьев и пней. В текущем году будет проложен один километр трассы, в 2022 – второй. Планируется также установить освещение.

Заметим, что помимо лыжной трассы, здесь будет предусмотрена отдельная тропа для занятий скандинавской ходьбой и пеших прогулок.