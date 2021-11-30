Автоинспекторы Казани обнаружили в остановленной машине наркотики

Личный досмотр пассажира иномарки было решение провести из-за того, что он сильно нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Фото: Артем ЛЕНЦ

Автоинспекторы Казани остановили автомобиль Volkswagen для проверки документов, но в процессе заметили, что пассажир иномарки сильно нервничает и неохотно отвечает на вопросы. Было принято решение провести личный досмотр молодого человека, в ходе которого у него обнаружили девять свертков, обмотанных в синюю изоленту.

Дальнейшая экспертиза установила, что в изъятых пакетах находились наркотики общим весом в 13,95 грамма.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.