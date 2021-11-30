Вечером 29 ноября в Казани сбили пенсионерку и девушку

Всего же за минувшие сутки в городе зарегистрировано 208 ДТП. Фото: "КП" Архив

Вечером в понедельник, 29 ноября, в Казани произошло сразу два наезда на пешеходов. Первый – около 17:33 у дома №17 корп.2 по улице Баруди. Там автомобиль Opel, выезжая со двора, сбил 72-летнюю женщину. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу пенсионерке. С места происшествия последняя была госпитализирована.

Немногим позже – в 19:50 – напротив дома №4 «А» по улице Фучика Renault наехал на 23-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по «зебре». После оказания медпомощи пешехода отпустили из больницы.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 208 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два столкновения транспортных средств и два наезда на пешехода. В результате два водителя, пассажир и два пешехода получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.