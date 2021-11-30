На месте Самосыровской свалки в Казани появится электростанция

На территории свалки установят систему активной дегазации с производством электроэнергии из свалочного газа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рядом с Казанью планируется рекультивация Самосыровской свалки. На территории построят электростанцию мощностью 1,5 тысячи киловатт. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Контракт с исполнителем на 872 миллиона рублей уже подписан. Согласно техзаданию, на территории свалки должна быть установлена система активной дегазации с производством электроэнергии из свалочного газа, состоящего в основном из метана.

Также там появится факельная установка для сжигания газа при остановке работы газопоршневых агрегатов. Будут установлены 40 вертикальных дрен для увлажнения тела свалки водой из накопителей для стимулирования выработки газа. Указанные системы будут помещены в контейнеры, постоянного обслуживания не потребуется.

Завершение работ намечено на ноябрь 2023 года.

Постепенно воздействие полигона на окружающую среду заметно уменьшится, а выбросы свалочного газа сведутся к нулю.