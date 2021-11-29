В Чувашии ревнивца, избившего 18-летнюю девушку черенком от лопаты, отправили к психиатру

Мужчина может представлять опасность как для себя, так и для окружающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стал известен итог рассмотрения уголовного дела, возбужденного по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Обвиняемый – 43-летний житель села Орауши Вурнарского района, признан судом невменяемым.

- Поводом к этому стали результаты судебно-психиатрической экспертизы. Она показала, что ни тогда, ни сейчас мужчина не мог и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий, а также руководить ими из-за психического расстройства. Так как он может представлять опасность как для себя, так и для окружающих, было принято решение отправить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщает следственный комитет Чувашии.

На суде, решение которого пока не вступило в законную силу, было доказано, что в ночь на 28 августа у себя дома фигурант уголовного дела, будучи пьян, поссорился со своей 18-летней сожительницей.

Причиной конфликта стала ревность со стороны мужчины. В результате он жестоко избил девушку деревянным черенком от лопаты – нанес не менее 30 ударов по голове и другим частям тела.