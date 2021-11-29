В Казани выдано более 5,2 тысячи медотводов от вакцинации

Ситуация с COVID-19 в столице Татарстана стабилизировалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что поликлиники Казани выдали более 5,2 тысячи медотводов от прививки от COVID-19. Вместе с тем медучреждения начали присваивать QR-коды тем, кто получил первый компонент препарата, и военнослужащим, для того, чтобы они могли ездить на общественном транспорте, заявил журналистам глава управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

Ранее мы писали, что в столице Татарстана вакцинировался 71% населения. По последним данным, ситуация с коронавирусом в городе стабильная, чего нельзя сказать о ситуации с ОРВИ.