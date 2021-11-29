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Общество29 ноября 2021 15:15

В Казани выдано более 5,2 тысячи медотводов от вакцинации

В поликлиниках города преступили к присваиванию QR-кодов людям, получившим первый компонент препарата от COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ситуация с COVID-19 в столице Татарстана стабилизировалась.

Ситуация с COVID-19 в столице Татарстана стабилизировалась.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что поликлиники Казани выдали более 5,2 тысячи медотводов от прививки от COVID-19. Вместе с тем медучреждения начали присваивать QR-коды тем, кто получил первый компонент препарата, и военнослужащим, для того, чтобы они могли ездить на общественном транспорте, заявил журналистам глава управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

Ранее мы писали, что в столице Татарстана вакцинировался 71% населения. По последним данным, ситуация с коронавирусом в городе стабильная, чего нельзя сказать о ситуации с ОРВИ.