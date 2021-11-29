Основной этап новогоднего оформления Чебоксар завершится к 10 декабря

Декорации традиционно появятся в парках, скверах и общественных пространствах Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Чебоксар обсудили концепцию новогоднего оформления города. Основной этап украшения улиц планируют завершить к 10 декабря. Декорации традиционно появятся в парках, скверах и общественных пространствах.

Так, на Красной площади установят арт-объекты, среди которых летучий корабль, светящиеся четырехметровые деревья и 30 ёлок на палубе. На Арбате, в свою очередь, монтируют сказочные ворота.

В «Амазонии» скоро пройдет сертификацию 130-метровая горка с бугелем, а в Лакреевском лесу - установят фотозоны.

Вдоль городских автодорог также появятся декорации. Транспортную развязку около Шупашкара украсит новая композиция. На проспекте 9-й Пятилетки, Вурнарском шоссе и улице Гладкова установят металлические ели с неоновой подсветкой. Вдоль проспекта И. Яковлева, на Президентском бульваре и проспекте Мира появятся консоли «Герб Чебоксар».