В МВЦ «Казань Экспо» пройдет сельскохозяйственная выставка «ТатАгроЭкспо»

IV специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК – «ТатАгроЭкспо» пройдет с 24 по 25 февраля 2022 года.

Центральным событием деловой программы «ТатАгроЭкспо» станет расширенное заседание Коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в котором примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Татарстана.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:

- Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК;

- Растениеводство;

- Животноводство;

- Технологии переработки;

- Услуги для АПК.

«ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств, ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнёрами и презентации новых проектов.

На мероприятии будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования: измерение температуры, использование антисептиков, медицинских масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.