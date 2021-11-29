СИБУР завершил прием заявок на конкурс грантовых проектов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Нижнекамске

Конкурс проводится в регионе впервые, его задача — определить социально значимые проекты городских учреждений социальной сферы и некоммерческих организаций, которые получат поддержку компании в 2022 голу

Всего от организаций и учреждений города подано 74 грантовых заявок, направленных на повышение качества жизни в Нижнекамске. Самым популярным направлением у заявителей стала «Культура» (20 заявок), значительная доля проектов также пришлась на направление «Спорт». Все заявки подготовлены с учетом возможной трансформации проектов в случае усиления антиковидных мер и введения различных ограничений.

- Мы рады, что уже в первый год проведения грантового конкурса в Нижнекамске получили живой отклик от горожан. Это стремление не только делать жизнь вокруг лучше, но также нацеленность на эффективное сотрудничество и объединений усилий в интересах развития города. Надеемся, что поддержка компании станет импульсом для позитивных социальных изменений в городе, способствует развитию местных сообществ, - отметила главный эксперт по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике Елена Снежко.

- Такое большое количество заявок от некоммерческих организаций и организаций бюджетной сферы свидетельствует о том, что в городе высокая социальная активность жителей. Они инициируют новые проекты и полны креативных идей, они стремятся изменить жизнь к лучшему. Грантовый конкурс программы «Формула хороших дел» дает широкие возможности для реализации этих инициатив. Надеемся, что старт программы социальных инвестиций СИБУРа в Нижнекамске заложит новые возможности взаимодействия бизнеса и общества на нашей территории, - сказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.

- Хотелось бы сказать спасибо СИБУРу, что теперь и у Нижнекамска есть возможность быть участником такого замечательного и масштабного проекта как «Формула хороших дел». В нашем городе и районе живет много инициативных жителей, которые принимают активное участие в общественной жизни, становятся сами инициаторами малых и больших дел. Благодаря новому грантовому конкурсу мы получили еще больше возможностей для раскрытия потенциала горожан и вовлечения их в дела города. Это очень важно, поскольку там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему, а когда к этому подключается социально-ответственный бизнес, как СИБУР – это дает еще большие возможности для развития города, - отметил заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Оценку заявок проводит конкурсная комиссия в составе внутренних и внешних экспертов. Результаты конкурса будут объявлены до конца 2021 года.

СПРАВКА

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» реализуется с февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. Программа охватывает шесть направлений: «Развитие городов», «Образование и наука», «Спорт и здоровый образ жизни», «Охрана окружающей среды», «Культура» и «Волонтерство». В «Формулу хороших дел» также входит программа корпоративного волонтерства СИБУРа.

В 2016-2021 годах победителями грантового конкурса стали более 780 проектов в семнадцати городах. Были реализованы более 130 межрегиональных проектов совместно с такими партнерами, как: Государственный театр наций, Фестиваль-школа «Территория», Единая лига ВТБ, Фонд поддержки спорта и правопорядка, проект «Умная Москва» – и другими. Всего в рамках программы прошло более 6 000 мероприятий, их участниками стали свыше 230 000 человек.

Подробная информация о программе доступна на сайте.