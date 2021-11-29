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Общество29 ноября 2021 14:05

В Казани временно изменится маршрут автобуса №31

Он будет курсировать до остановки «Мехобъединение»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Причина изменения схемы движения автобусов – строительные работы на улице Меховщиков

Причина изменения схемы движения автобусов – строительные работы на улице Меховщиков

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

С 30 ноября в Казани вводится временное изменение в схему движения автобуса №31. Он будет ездить прямо до остановки «Мехобъединение», разворачиваться на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, после чего двигаться по маршруту в обратном направлении.

Помимо этого, в городе вводится маршрут №31а. следующий от жилого массива Старое Победилово до Макаронной фабрики. Автобус будет разворачиваться на пересечении улиц Юл Урам и Магистральной, далее – по маршруту в обратном направлении.

Причина изменения схемы движения автобусов – строительные работы на улице Меховщиков.