В Казани временно изменится маршрут автобуса №31

Причина изменения схемы движения автобусов – строительные работы на улице Меховщиков Фото: Михаил ДЕНИСОВ

С 30 ноября в Казани вводится временное изменение в схему движения автобуса №31. Он будет ездить прямо до остановки «Мехобъединение», разворачиваться на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, после чего двигаться по маршруту в обратном направлении.

Помимо этого, в городе вводится маршрут №31а. следующий от жилого массива Старое Победилово до Макаронной фабрики. Автобус будет разворачиваться на пересечении улиц Юл Урам и Магистральной, далее – по маршруту в обратном направлении.

Причина изменения схемы движения автобусов – строительные работы на улице Меховщиков.