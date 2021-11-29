В Казани старший специалист банка перечислила мошенникам более 500 тысяч рублей

Горожанка хотела заработать на инвестициях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летняя жительница Казани решила заработать на инвестициях. Помочь ей с этим пообещал неизвестный молодой человек из Москвы. В течение нескольких дней девушка переводила деньги на различные абонентские номера, зарегистрированные как в столице России, так и в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Лишь спустя два месяца горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию. Известно, что девушка работает старшим специалистом в одном из банков.

- Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка или полицейским, обратился к вам по имени, отчеству, знает где живете и сообщил, что с вашей карты совершается попытка списания денежных средств, оформления кредита или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали. Предлагает денежные средства с вашей карты перевести на резервный или защищенный счет. Не следуйте их указаниям: не переводите деньги и ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в смс – сообщениях, поступивших на телефон, - напоминает пресс-служба МВД Татарстана.