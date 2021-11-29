Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 13:36

В Казани старший специалист банка перечислила мошенникам более 500 тысяч рублей

Чтобы понять, что ее обманули, девушке понадобилось два месяца
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горожанка хотела заработать на инвестициях.

Горожанка хотела заработать на инвестициях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летняя жительница Казани решила заработать на инвестициях. Помочь ей с этим пообещал неизвестный молодой человек из Москвы. В течение нескольких дней девушка переводила деньги на различные абонентские номера, зарегистрированные как в столице России, так и в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Лишь спустя два месяца горожанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию. Известно, что девушка работает старшим специалистом в одном из банков.

- Если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка или полицейским, обратился к вам по имени, отчеству, знает где живете и сообщил, что с вашей карты совершается попытка списания денежных средств, оформления кредита или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали. Предлагает денежные средства с вашей карты перевести на резервный или защищенный счет. Не следуйте их указаниям: не переводите деньги и ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в смс – сообщениях, поступивших на телефон, - напоминает пресс-служба МВД Татарстана.