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Общество29 ноября 2021 14:29

За неделю заболеваемость ОРВИ в Набережных Челнах выросла на 80,8%

Показатели выше стандартных в три раза
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время на 10 тысяч населения приходится 166,2 случая

В настоящее время на 10 тысяч населения приходится 166,2 случая

Фото: Ксения Высотина

В Набережных Челнах произошла вспышка ОРВИ. За последние семь дней в городе зафиксировано 8730 случаев. По сообщению местного Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 80,8%.

Количество заразившихся в три раза превышает уровень среднемноголетних показателей и составляет 166,2 случая на 10 тысяч населения. Случаев гриппа при этом не выявлено.

Ранее мы писали, что в Казани также наблюдается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ на 13,6%.