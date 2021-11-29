За неделю заболеваемость ОРВИ в Набережных Челнах выросла на 80,8%

В настоящее время на 10 тысяч населения приходится 166,2 случая Фото: Ксения Высотина

В Набережных Челнах произошла вспышка ОРВИ. За последние семь дней в городе зафиксировано 8730 случаев. По сообщению местного Роспотребнадзора, заболеваемость выросла на 80,8%.

Количество заразившихся в три раза превышает уровень среднемноголетних показателей и составляет 166,2 случая на 10 тысяч населения. Случаев гриппа при этом не выявлено.

Ранее мы писали, что в Казани также наблюдается превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ на 13,6%.