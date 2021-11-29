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Общество29 ноября 2021 15:32

Татарстанцы покупают временную прописку, чтобы устроить ребенка в лучшую школу

Такие случаи были выявлены в лицеях №№182, 185, 186 и 187, а также гимназии №179
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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За услуги родители платят от трех до 14 тысяч рублей.

За услуги родители платят от трех до 14 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно, что родители татарстанских первоклашек покупали временную прописку, чтобы устроить ребенка в лучшую школу. Чаще всего в таких квартирах никто не проживал, но в итоге там были прописаны сразу несколько не знакомых друг с другом детей, рассказал журналистам замглавы образования и науки республики Рамис Музипов.

По его словам, такие случаи были выявлены в лицеях №№182, 185, 186 и 187, а также гимназии №179. За временную прописку родители платили от трех до 14 тысяч рублей в зависимости от срока.