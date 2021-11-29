Татарстанцы покупают временную прописку, чтобы устроить ребенка в лучшую школу

За услуги родители платят от трех до 14 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Стало известно, что родители татарстанских первоклашек покупали временную прописку, чтобы устроить ребенка в лучшую школу. Чаще всего в таких квартирах никто не проживал, но в итоге там были прописаны сразу несколько не знакомых друг с другом детей, рассказал журналистам замглавы образования и науки республики Рамис Музипов.

По его словам, такие случаи были выявлены в лицеях №№182, 185, 186 и 187, а также гимназии №179. За временную прописку родители платили от трех до 14 тысяч рублей в зависимости от срока.