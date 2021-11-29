В Набережных Челнах прошла операция по удалению редкой 20-килограммовой опухоли

Операция длилась около четырех часов
Фото: Артем КИЛЬКИН
В онкологическом диспансере Набережных Челнов провели сложную операцию по удалению редкой опухоли. Из живота пациентки извлекли 20-килограммовое новообразование, сообщает портал Chelny-biz.ru.
48-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на быстрое увеличение живота. Опухоль оказалась в забрюшинном пространстве. После обследования врачи собрали консилиум, решили оперативно вмешаться и удалить новообразование.
Операция длилась около четырех часов. Вместе с опухолью врачам пришлось удалить правую почку. Спустя десять дней пациентку выписали из медучреждения.
В онкодиспансере отметили, что такая опухоль встречается достаточно редко и она, в основном, бывает неоперабельной.