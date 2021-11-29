После нападения пассажиров на водителя автобуса в Казани возбуждено уголовное дело

Преступление произошло вечером 28 ноября на улице Техническая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После нападения пассажиров на водителя автобуса №43 в Казани возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Личности злоумышленников устанавливаются.

Напомним, по предварительным данным, вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Техническая двое молодых людей, находясь в салоне общественного транспорта, отказались оплачивать проезд, после чего стали приставать к пассажирам. Водитель вывел нарушителей на улицу, где один из них ударил его в грудь разбитой бутылкой. С места преступления мужчины скрылись.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.